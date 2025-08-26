Промоутер Зубицкий призвал построить в Москве концертный зал на 15 тысяч зрителей
«Live Арена» так и не смогла стать полноценной заменой «Крокус Сити Холлу» из-за неудобного расположения, заявил НСН Владимир Зубицкий.
В Москве немало дворцов спорта, которые могут стать площадкой для выступления артистов, однако городу не хватает нового концертного зала, который мог бы вместить до 15 тысяч зрителей, рассказал в беседе с НСН заслуженный работник культуры РФ, промоутер Владимир Зубицкий.
Народный артист России, продюсер и композитор Игорь Матвиенко планирует построить концертный зал в своей «Музыкальной академии» в Москве, пишет ТАСС. По его словам, на площадке можно было бы показывать этно-оперу «Князь Владимир», реализовать проект намерены к февралю 2030 года. Зубицкий подчеркнул, что столица сегодня нуждается в новой концертной площадке большой вместимости.
«Москве нужны именно большие концертные залы, дворцы спорта их не заменяют. В городе дефицит залов вместимостью от 9 до 15 тысяч зрителей. "Live Арена" в каком-то смысле стала заменой "Крокус Сити Холлу", но она логистически не очень удобно расположена. Это неплохой зал, но все же не полноценная замена. Кроме того, на днях закрылся клуб «1930 Moscow» закрылся, но не знаю, по какой причине. Он был неплохой площадкой, рассчитанной на три с небольшим тысячи зрителей. Но, повторюсь, Москве необходимы именно большие залы», - заявил он.
Последний концерт в столичном клубе «1930 Moscow» состоится 30 августа. Администрация клуба пояснила, что руководство ЗВИ (Завод имени Владимира Ильича), у которого арендовалась площадка, выставило для продления договора «обновленные и невыполнимые требования». Уже в середине сентября клуб покинет привычную площадку, в связи с чем все анонсированные концерты будут перенесены, передает «Радиоточка НСН».
