«Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом, который сняла женщина

Фильм режиссёра Греты Гервиг «Барби» стал самой кассовой кинокартиной, который сняла женщина, сообщает Hypebeast.

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По данным издания, за две недели лента заработала в прокате более 850 млн долларов, обогнав работу Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина» (822,8 млн долларов).

Кроме того, выручка «Барби» за первые выходные составила 356 млн долларов, обогнав «Братья Супер Марио в кино» (146,4 млн долларов).

Ранее кинокартина «Барби» установила новый рекорд США по выручке, заработав за первый понедельник проката 26 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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