«Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом, который сняла женщина
Фильм режиссёра Греты Гервиг «Барби» стал самой кассовой кинокартиной, который сняла женщина, сообщает Hypebeast.
По данным издания, за две недели лента заработала в прокате более 850 млн долларов, обогнав работу Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина» (822,8 млн долларов).
Кроме того, выручка «Барби» за первые выходные составила 356 млн долларов, обогнав «Братья Супер Марио в кино» (146,4 млн долларов).
Ранее кинокартина «Барби» установила новый рекорд США по выручке, заработав за первый понедельник проката 26 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru