Проекты из Москвы и Тюмени победили в Федеральном конкурсе креативных продюсеров

Победителями Федерального конкурса креативных продюсеров, организованного АНО «Креативная экономика» и Гильдией креативных продюсеров, стали три проекта в области дизайна, образования и индустрии красоты из Москвы и Тюменской области.

Так, среди победителей «Центр циркулярного дизайна» предпринимателя из Москвы Анастасии Крыловой, который помогает дизайнерам и бизнесу создавать вещи из переработанных материалов. Далее следует инновационная студия красоты для подростков «Next Generation Beauty» Евгении Дубчак и Дианы Завьяловой. Тройку замыкает образовательная система «РОБИ» Евгения Борисова из Тюмени, которая знакомит детей с 5 лет с основами робототехники и инженерии.