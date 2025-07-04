Проекты из Москвы и Тюмени победили в Федеральном конкурсе креативных продюсеров

Победителями Федерального конкурса креативных продюсеров, организованного АНО «Креативная экономика» и Гильдией креативных продюсеров, стали три проекта в области дизайна, образования и индустрии красоты из Москвы и Тюменской области.

Так, среди победителей «Центр циркулярного дизайна» предпринимателя из Москвы Анастасии Крыловой, который помогает дизайнерам и бизнесу создавать вещи из переработанных материалов. Далее следует инновационная студия красоты для подростков «Next Generation Beauty» Евгении Дубчак и Дианы Завьяловой. Тройку замыкает образовательная система «РОБИ» Евгения Борисова из Тюмени, которая знакомит детей с 5 лет с основами робототехники и инженерии.

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Конкурс собрал 1770 заявок из 75 регионов России – в большинстве случаев это были участники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Чаще всего проекты регистрировали в категориях кино, медиа и СМИ, моды, рекламы и PR.

Ранее заведующий «Центром исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ Сергей Капков заявил НСН, что любого предпринимателя можно причислить к креативной индустрии, поскольку он начинает свой бизнес с какой-то идеи.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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