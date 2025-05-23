Собянин: Московские дизайнеры смогут заявить о себе на BRICS+ Fashion Summit

По его словам, мероприятие станет частью Московской недели моды, которая является главным и наиболее масштабным событием российской модной индустрии.

«Участие в показах предоставляет дизайнерам и производителям одежды уникальную возможность заявить о себе и обеспечить продвижение собственных брендов», — отметил градоначальник.

Он добавил, что участие в трёхдневном BRICS+ Fashion Summit примут лидеры модной индустрии, дизайнеры, эксперты и бизнсмены из стран БРИКС, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки, Океании, СНГ и других.

Ранее итальянский дом моды Prada договорился о покупке Versace у холдинга Capri Holdings, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

