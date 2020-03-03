Продюсера Фадеева рассмешила отправка Little Big на «Евровидение»

Российский продюсер Максим Фадеев одобрил выбор «Первого канала», который решил отправить на конкурс «Евровидение-2020» петербургскую рейв-группу Little Big.

Киркоров высказался об отправке группы Little Big на «Евровидение»

«Извините за смех. Это первое, за последние годы, единственное здравое, правильное решение», - цитирует продюсера Ura.ru

Тем временем лидер группы Илья Прусикин рассказал о своей ссоре с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. История, по словам музыканта, произошла еще в начале 2000-х годов в сочинской гостинице, в которой репетировал «95 Квартал».

Прусикин признался, что начал передразнивать Зеленского, так как ему очень не нравился коллектив Зеленского. Будущий президент Украины, в ответ на это, разразился нецензурной бранью в адрес исполнителя, пишет «Свободная пресса».

Ранее в эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что поддерживает отправку на «Евровидение» группы Little Big. Напомним, «Еровидение-2020» пройдет в голландском Роттердаме.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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