Арми Хаммер вернётся в кинематограф после обвинений в насилии

Как отмечает издание, эта первая роль которую получил Хаммер после скандала, связанного с обвинениями, которые выдвинули сразу несколько женщин против актера в 2021 году. После этого многие режиссеры отказывались приглашать артиста в свои картины. В этом году все обвинения против Хаммера были сняты из-за невозможности доказать его вину.

В новом фильме партнерами Хаммера станут Томас Джейн, Майлс Клохесси, Илай Браун, Эдди Спирс и Зейн Холц.

В центре сюжета - история американского солдата, которому в 1870 годах приходится пойти на сотрудничество с тремя преступниками Дикого Запада, чтобы выжить.

Ранее Жерара Депардье вызвали на допрос по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

