Арми Хаммер вернётся в кинематограф после обвинений в насилии
Американский актер Арми Хаммер хорошо известный по фильмам «Социальная сеть», «Белоснежка: Месть гномов», «Одинокий рейнджер» и «Назови меня своим именем» приступил к съемкам в новом вестерне, сообщает Deadline.
Как отмечает издание, эта первая роль которую получил Хаммер после скандала, связанного с обвинениями, которые выдвинули сразу несколько женщин против актера в 2021 году. После этого многие режиссеры отказывались приглашать артиста в свои картины. В этом году все обвинения против Хаммера были сняты из-за невозможности доказать его вину.
В новом фильме партнерами Хаммера станут Томас Джейн, Майлс Клохесси, Илай Браун, Эдди Спирс и Зейн Холц.
В центре сюжета - история американского солдата, которому в 1870 годах приходится пойти на сотрудничество с тремя преступниками Дикого Запада, чтобы выжить.
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