Продюсер Витаса объяснил, почему певец не дает концертов в России

По словам Пудовкина, в КНР у исполнителя есть дом, официальный фан-клуб более чем с 1 млн поклонников, более того, в Шанхае установлена статуя в честь певца.

«Концертов в России в ближайших планах Витаса нет. Пока мы сориентированы на китайскую историю – она большая, многоступенчатая и интересная», — поделился продюсер.

Пудовкин добавил, что возраст Витаса — 44 года – и статус артиста предписывают ему больше ездить по миру и «строить мосты дружбы между державами». Певец вновь отправится в Китай с концертами в конце ноября.

