Продюсер Витаса объяснил, почему певец не дает концертов в России

Певец Витас не дает сольных концертов в России, так как сосредоточился на работе в Китае. Об этом заявил продюсер артиста Сергей Пудовкин в беседе с порталом «Утро.ру».

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По словам Пудовкина, в КНР у исполнителя есть дом, официальный фан-клуб более чем с 1 млн поклонников, более того, в Шанхае установлена статуя в честь певца.

«Концертов в России в ближайших планах Витаса нет. Пока мы сориентированы на китайскую историю – она большая, многоступенчатая и интересная», — поделился продюсер.

Пудовкин добавил, что возраст Витаса — 44 года – и статус артиста предписывают ему больше ездить по миру и «строить мосты дружбы между державами». Певец вновь отправится в Китай с концертами в конце ноября.

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Фото: vitas.com.ru
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