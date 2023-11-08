Продюсер Витаса объяснил, почему певец не дает концертов в России
Певец Витас не дает сольных концертов в России, так как сосредоточился на работе в Китае. Об этом заявил продюсер артиста Сергей Пудовкин в беседе с порталом «Утро.ру».
По словам Пудовкина, в КНР у исполнителя есть дом, официальный фан-клуб более чем с 1 млн поклонников, более того, в Шанхае установлена статуя в честь певца.
«Концертов в России в ближайших планах Витаса нет. Пока мы сориентированы на китайскую историю – она большая, многоступенчатая и интересная», — поделился продюсер.
Пудовкин добавил, что возраст Витаса — 44 года – и статус артиста предписывают ему больше ездить по миру и «строить мосты дружбы между державами». Певец вновь отправится в Китай с концертами в конце ноября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Девять свердловских школьников стали миллионерами благодаря «Большой перемене»
- В Госдуме призвали запретить концерты Пугачевой в России
- ФАС возбудила дело в отношении метрополитена Петербурга
- Десять пациентов с новым вариантом коронавируса «пирола» выявили в России
- СМИ: Алла Пугачева планирует ненадолго вернуться на сцену в новогодний период
- Продюсер Витаса объяснил, почему певец не дает концертов в России
- СМИ: Carlsberg пригрозила России международным судом из-за «Балтики»
- В «Кавказской пленнице» зрители нашли сразу три киноляпа в сцене с Трусом
- Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у южных Курил
- В Польше отменили концерты группы «Пошлая Молли» после шуток про русский язык
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru