«Мыслители и инженеры»: Депутат Драпеко рассказала, кто нужен российскому кино

Ежегодно 27 августа отмечается День российского кино. Этот праздник появился еще в СССР в 1980 году и тогда назывался День советского кино.

«Советский кинематограф существовал в отсутствие интернет-площадок, массового производства кино. Сегодня мы в сложной ситуации, поскольку должны делать кино качественнее, чтобы кинотеатры не умерли. Смысл кино в коллективном просмотре и переживании, в этом его социальная необходимость. Мы также должны научиться технически не отставать от мирового кинематографа. Мы выделяем достаточно большие деньги на производство, но они пока не восполняется прокатом. На последней встрече с министром культуры я настаивала на возрождении научной базы и производства нашего отечественного "железа". Необходимо, чтобы у нас появились собственные камеры и ретрансляторы. Наш институт киноинженеров сегодня выпускает актеров и режиссеров вместо обучения инженеров. Это показывает, что есть проблема понимания задач», - пояснила она.

По словам собеседницы НСН, российскому кино не хватает авторов-мыслителей, которые бы снимали серьезные проекты.

«В течение многих лет поступить на сценарные, режиссерские курсы можно было после 10 класса, не имея высшего образования. Люди, которые уже имели высшее образование, могли обучаться только за деньги, что очень дорого. Потому мы настояли, президент дал поручение начать принимать людей со вторым высшим образованием на бесплатное обучение. Такая практика действует два года, пока те, кто уже имеет жизненный опыт, профессию за спиной и понимание проблем еще не закончили обучение. До определенного момента у нас все фильмы были про подростков, с сюжетами о том, что папа бросил маму. Режиссер Вадим Абдрашитов когда-то назвал это инфантилизацией киноискусства. С этим надо как-то бороться, важно чтобы в кинематограф пришли мыслители», - заявила она.