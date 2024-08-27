«Мыслители и инженеры»: Депутат Драпеко рассказала, кто нужен российскому кино
В российское кино сегодня вкладывают большие деньги, однако инвестиции пока не окупаются в прокате, сказала НСН Елена Драпеко.
Развитие российского кинематографа сегодня невозможно без возрождения научно-технической базы и создания интересных проектов, которые бы окупались в прокате, заявила в интервью НСН советская и российская актриса, зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Ежегодно 27 августа отмечается День российского кино. Этот праздник появился еще в СССР в 1980 году и тогда назывался День советского кино.
«Советский кинематограф существовал в отсутствие интернет-площадок, массового производства кино. Сегодня мы в сложной ситуации, поскольку должны делать кино качественнее, чтобы кинотеатры не умерли. Смысл кино в коллективном просмотре и переживании, в этом его социальная необходимость. Мы также должны научиться технически не отставать от мирового кинематографа. Мы выделяем достаточно большие деньги на производство, но они пока не восполняется прокатом. На последней встрече с министром культуры я настаивала на возрождении научной базы и производства нашего отечественного "железа". Необходимо, чтобы у нас появились собственные камеры и ретрансляторы. Наш институт киноинженеров сегодня выпускает актеров и режиссеров вместо обучения инженеров. Это показывает, что есть проблема понимания задач», - пояснила она.
По словам собеседницы НСН, российскому кино не хватает авторов-мыслителей, которые бы снимали серьезные проекты.
«В течение многих лет поступить на сценарные, режиссерские курсы можно было после 10 класса, не имея высшего образования. Люди, которые уже имели высшее образование, могли обучаться только за деньги, что очень дорого. Потому мы настояли, президент дал поручение начать принимать людей со вторым высшим образованием на бесплатное обучение. Такая практика действует два года, пока те, кто уже имеет жизненный опыт, профессию за спиной и понимание проблем еще не закончили обучение. До определенного момента у нас все фильмы были про подростков, с сюжетами о том, что папа бросил маму. Режиссер Вадим Абдрашитов когда-то назвал это инфантилизацией киноискусства. С этим надо как-то бороться, важно чтобы в кинематограф пришли мыслители», - заявила она.
Как добавила Драпеко, современный российский кинематограф неразрывно связан с традициями советского кино.
«Искусство – не массовая подготовка кадров, есть традиции, которые передаются от мастерской к мастерской. Ученики Герасимова, Донского передают великие постулаты своих учителей тем, кто приходит после них. Поэтому сохраняется ниточка от советского искусства, поиска души человеческой. Фильм "А зори здесь тихие", в котором я снималась, не про войну. Он про выбор, когда человек в условиях, близких к смерти, становится жертвой либо героем. Эти же вопросы сегодня стоят перед нашим молодым поколением – мы жертвы или герои, какой дорогой идти. Сила нашего кинематографа в размышлении, которые я сегодня вижу в прозе о спецоперации. Это продолжение нашего национального взгляда, когда мы средствами искусства пытаемся помочь ему в выборе». – подытожила он.
Ранее режиссер Антон Маслов, известный по сериалу «Вампиры средней полосы» сообщил «Радиоточке НСН», что российское кино находится на подъеме, однако индустрии не хватает массовых фильмов и хороших актеров.
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