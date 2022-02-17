Продюсер Пригожин высказался о скандале вокруг певицы Паш

Так он прокомментировал отказ украинской певицы Алины Паш от участия в конкурсе «Евровидение-2022». «Люди через свое творчество могли влиять на жизнь, политику, настроения в обществе. А почему сегодня это стало запретным? Почему артистам запрещают говорить свою точку зрения?» — задался вопросом продюсер.

Как сообщил музыкальный критик Сергей Соседов, Паш, ставшая победительницей в национальном отборе на «Евровидение-2022», могла под давлением отказаться от участия в конкурсе. Сама артистка заявила, что она «художник, а не политик».

