Продюсер Пригожин высказался о скандале вокруг певицы Паш

Российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что политизация сфер творчества и искусства недопустимы, сообщают «Известия».

Украинская певица Паш отказалась представлять страну на «Евровидении»

Так он прокомментировал отказ украинской певицы Алины Паш от участия в конкурсе «Евровидение-2022». «Люди через свое творчество могли влиять на жизнь, политику, настроения в обществе. А почему сегодня это стало запретным? Почему артистам запрещают говорить свою точку зрения?» — задался вопросом продюсер.

Как сообщил музыкальный критик Сергей Соседов, Паш, ставшая победительницей в национальном отборе на «Евровидение-2022», могла под давлением отказаться от участия в конкурсе. Сама артистка заявила, что она «художник, а не политик».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвровидениеИосиф Пригожин
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