Названа вероятная причина отказа Паш от участия в «Евровидении»
Украинская исполнительница Алина Паш, ставшая победительницей в национальном отборе на «Евровидение-2022», могла под давлением отказаться от участия в конкурсе, сообщают «Известия» со ссылкой на музыкального критика Сергея Соседова.
«Значит, ее принудили. Вряд ли бы она сама сделала это. Если бы она собиралась это сделать, не участвовала бы в национальном отборе на «Евровидение», — сказал он.
Как отметил эксперт, на Украине никакой демократии нет, а жертвой этого становятся талантливые люди.
Днем ранее Алина Паш заявила, что снимает свою кандидатуру в качестве представителя страны на «Евровидении». Она отметила, что она «художник, а не политик».
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