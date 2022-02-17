Названа вероятная причина отказа Паш от участия в «Евровидении»

«Значит, ее принудили. Вряд ли бы она сама сделала это. Если бы она собиралась это сделать, не участвовала бы в национальном отборе на «Евровидение», — сказал он.

Как отметил эксперт, на Украине никакой демократии нет, а жертвой этого становятся талантливые люди.

Днем ранее Алина Паш заявила, что снимает свою кандидатуру в качестве представителя страны на «Евровидении». Она отметила, что она «художник, а не политик».

