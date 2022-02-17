Названа вероятная причина отказа Паш от участия в «Евровидении»

Украинская исполнительница Алина Паш, ставшая победительницей в национальном отборе на «Евровидение-2022», могла под давлением отказаться от участия в конкурсе, сообщают «Известия» со ссылкой на музыкального критика Сергея Соседова.

Украинская певица Паш отказалась представлять страну на «Евровидении»

«Значит, ее принудили. Вряд ли бы она сама сделала это. Если бы она собиралась это сделать, не участвовала бы в национальном отборе на «Евровидение», — сказал он.

Как отметил эксперт, на Украине никакой демократии нет, а жертвой этого становятся талантливые люди.

Днем ранее Алина Паш заявила, что снимает свою кандидатуру в качестве представителя страны на «Евровидении». Она отметила, что она «художник, а не политик».

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Фото: eurovision.tv
ТЕГИ:УкраинаМузыкантыЕвровидение
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