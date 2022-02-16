Укрианская певица Паш отказалась представлять страну на «Евровидение»

Украинская певица Алина Паш заявила, что снимает свою кандидатуру в качестве представителя свое страны на Евровидении. Артистка в своем Instagram.

Паш отметила, что она «художник, а не политик».

Также певица подчеркнула, что «не хочет больше быть частью этой грязной истории».

Отмечается, что ранее председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий заявил, что посещавшая Крым певица может полностью лишиться возможности представлять страну на Играх.


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Фото: eurovision.tv
ТЕГИ:УкраинаЕвровидение
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