Певец Ван Си станет участником «Интервидения» от Китая

«Ван Си обладает необыкновенно глубоким, чувственным вокалом, которым он успел покорить миллионы жителей родной страны еще в годы своего обучения в Шеньянской консерватории музыки», - говорится в сообщении.

На счету артиста множество побед на престижных музыкальных премиях Китая, в том числе на 15-м Национальном конкурсе молодых певцов CCTV в 2013 году. Кроме того, Ван Си - неоднократный лауреат премий в области моды.

Конкурс «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября в Москве, напоминает РЕН ТВ. Россию представит певец Шаман (Ярослав Дронов).

