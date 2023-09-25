Продюсер «Последнего богатыря» объяснил превращение фильма в сериал

«Новая история была придумана настолько объемной, что мы поняли, что в один фильм это не поместится, решили сделать сериал. Это восемь часовых серий, полноценный сезон. Будет ли у него продолжение, зависит от успеха у зрителей», - сказал Шляппо.

Со своей стороны, экс-глава совета ИРИ Герман Клименко объяснил НСН, почему инвесторам больше нравится вкладываться в сериалы, чем в фильмы.

«Сериальная тема более понятна для инвесторов: если они заработали на первом сезоне, что-нибудь сделают и на втором. Сериалы сейчас доминируют в кинопродукции, сиквелы и тому подобное это более понятная модель для онлайн-кинотеатров, она лучше удерживают аудиторию. Например, был ажиотаж борьбы за "Престолы", был сериал "Почка", который тоже очень неплохо прошел. Это притягивает аудиторию, которая уже есть», - сказал Клименко.

По его мнению, «Чебурашка» тоже превратится в франшизу из трех-четырех фильмов.