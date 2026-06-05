Стивен Сигал заявил, что в России проще творить
Россия вдохновляет на творчество больше, чем США. Об этом заявил актер, спецпредставитель российского МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал в беседе с ТАСС.
Сравнивая, где больше энергии для творчества, в России или в Голливуде, артист отметил, что «безусловно, в России». Кроме того, по словам Сигала, российская киноиндустрия сосредоточена на заработке денег меньше, чем американская.
Ранее Стивен Сигал высказал мнение, что «Голливуд пал» под натиском групп, с которыми он никогда не был согласен.
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