Стивен Сигал заявил, что в России проще творить

Сравнивая, где больше энергии для творчества, в России или в Голливуде, артист отметил, что «безусловно, в России». Кроме того, по словам Сигала, российская киноиндустрия сосредоточена на заработке денег меньше, чем американская.

Ранее Стивен Сигал высказал мнение, что «Голливуд пал» под натиском групп, с которыми он никогда не был согласен.

