Продюсер Киселев усомнился в способности нейросетей заменить композиторов
Владелец «Русской медиагруппы», продюсер Владимир Киселев выразил уверенность, что искусственный интеллект не сможет заменить живого композитора.
Своим мнением Киселев поделился с журналистами на премии «Золотой граммофон».
Продюсер убежден, что для сочинения музыки нужно нечто большее, чем машинный расчет. По его словам, шлягер невозможно создать по заранее известным правилам.
«Есть вещи,где требуется соприкосновение человеческой души с душой», - цитирует Киселева NEWS.ru.
Ранее чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT «научился» создавать музыкальные композиции по запросам пользователей. Он способен генерировать голос, музыку и ритм исполнения, передает «Радиоточка НСН».
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