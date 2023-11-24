В Чувашии нейросети помогли создать оперу с участием робота-артиста

Чувашский государственный театр оперы и балета представил космическую оперу «Главный вопрос» с участием робота-артиста, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу культурной площадки.

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Для создания либретто использовали нейросети. Премьера постановки прошла с аншлагом, заявили в театре.

Спектакль состоит из нескольких эпизодов. Он представляет собой синтез танца, архитектуры, изобразительного искусства, музыки и современных технологий.

В театре отметили, что сочетание компьютерных и мультимедийных технологий создали новый уровень зрительского восприятия, культуры и эстетики.

Ранее чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT «научился» создавать песни. Он способен генерировать музыку, голос, ритм и исполнение композиции под запросы пользователей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектРоботыЧувашия

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