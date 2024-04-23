Продюсер Картозия заявил, что Нагиев получает за съемочный день пять млн рублей

По его словам, за один съёмочный день шоумен получает пять миллионов рублей, при этом заказчик должен гарантировать, таких дней будет не менее четырёх.

Картозия отметил, что для некоторых режиссёров ценник может быть снижен, как, например, для Сарика Андреасяна, у которого Нагиев работал примерно за «три-четыре млн рублей в день».

«Потому что Сарик умеет ухаживать за артистами. Как рассказывают его исполнительные продюсеры, Андреасян дарит актёрам одежду со съёмок, вкусно кормит, делает подарки, идет навстречу пожеланиям больших звезд», — заключил продюсер.

Ранее Дмитрий Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

