СМИ: Нагиев появился на съемках фильма в Сочи
19 апреля 202408:16
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев был замечен на съемочной площадке в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
«Дмитрий после творческой паузы возобновляет работу. Актера заметили на съемках фильма в Сочи», — отмечается в сообщении.
На площадке также появились актеры Надежда Сысоева, Олег Тактаров, Софья Каштанова. О каком именно фильме идет речь, пока неизвестно.
Между тем в России стартовали съемки скетчкома «Осторожно, Кулик!», главную роль в нем исполняет Евгений Кулик. Актер также выступает как продюсер и сценарист проекта, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru