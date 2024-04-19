СМИ: Нагиев появился на съемках фильма в Сочи

В Ставропольском крае в поле упал бомбардировщик Ту-22

Системы ПВО этой ночью сбили над Белгородской областью и над Черным морем 25 снарядов Vampire, три БПЛА и три ракеты ATACMS

Директор ЦРУ предупредил, что Украина может потерпеть поражение к концу года

Места в отелях на курортах Минвод и Дагестана на лето почти разобраны

Токсичность руководителя впервые вошла в топ-3 причин, из-за которых россияне готовы сменить работу

Спилберг приступил к работе над фильмом об НЛО