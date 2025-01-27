Продюсер Фадеев заявил, что не общается с певицей Ольгой Серябкиной

Продюсер Максим Фадеев не общается с певицей, бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной. Об этом он рассказал в соцсетях.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Серябкина писать песни для нового состава коллектива, Фадеев назвал это маловероятным. По словам продюсера, он прервал общение с артисткой, когда закончился их контракт. Также Фадеев отметил, что по разным причинам перестал общаться со всеми бывшими участницами SEREBRO.

«Но при этом я отношусь к ним с теплом», — подчеркнул он.

Ранее Максим Фадеев решил перезапустить группу SEREBRO, обновленный коллектив уже представил первый сингл «Song#2».

