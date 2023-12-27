Продюсер Фадеев разочаровался в Глюкозе из-за участия в вечеринке Ивлеевой

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что разочаровался в певице Глюкозе (Наталья Ионова) из-за ее участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Музыкант опубликовал пост в своем Telegram-канале.

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По словам Фадеева, о присутствии Ионовой на вечеринке в клубе «Мутабор» он узнал сегодня. Ее участие в мероприятии продюсер назвал дискредитацией проекта Глюкоза.

«Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», - написал он.

Накануне в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой. С блогера потребовали взыскать миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за «голую» вечеринку.

В среду, 27 декабря, сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора опечатали клуб «Мутабор», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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