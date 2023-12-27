Отец Ивлеевой призвал прекратить травлю блогера из-за вечеринки Almost Naked
Отец блогерши Насти Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг «голой» вечеринки, пишет Daily Storm.
Мужчина призвал остановить травлю Ивлеевой. Он также отметил, что не поддерживает связь с блогершей.
Примечательно, что сам мужчина не принимал участие в воспитании блогерши, однако, по его словам, он все равно искренне поддерживает девушку и назвал ее умным человеком.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН предположил, что всех участников скандальной вечеринки нужно отправить на передовую СВО помогать гражданам, а Филиппа Киркорова – лишить звания народного артиста, передает «Радиоточка НСН».
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