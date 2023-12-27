Отец Ивлеевой призвал прекратить травлю блогера из-за вечеринки Almost Naked

Отец блогерши Насти Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг «голой» вечеринки, пишет Daily Storm.

Песков отказался комментировать «голую вечеринку» Ивлеевой

Мужчина призвал остановить травлю Ивлеевой. Он также отметил, что не поддерживает связь с блогершей.

Примечательно, что сам мужчина не принимал участие в воспитании блогерши, однако, по его словам, он все равно искренне поддерживает девушку и назвал ее умным человеком.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН предположил, что всех участников скандальной вечеринки нужно отправить на передовую СВО помогать гражданам, а Филиппа Киркорова – лишить звания народного артиста, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Шоу-бизнесСкандалБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры