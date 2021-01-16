Продюсер «Аватара 2» анонсировал материалы к новому фильму
Продюсер фильма «Аватар 2» Джон Ландау разместил концепт-арт киноленты в своем Instagram.
Он отметил, что на изображении - деревушка клана Меткайина. Он рассказал, что художник Джонатан Бах – автор концепт-арта, одного из множества уже созданных.
Продюсер пообещал представить и другие рисунки для сиквела фантастического боевика.
Напомним, выход сиквела «Аватара» в прокат запланирован на 14 декабря 2022 года.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН предположил, что через год именно этот фильм спасет российский кинопрокат от разорения.
«Не пройдет и года, как этот фильм будет спасать российский кинопрокат», – подметил он.
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