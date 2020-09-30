Грачевский не верит в успех «Аватара-2»

«Это удивительный человек. Каждый раз его картины становятся громким событием, всегда он вступает в какую-то очень интересную форму, добиваясь успеха. Хотя я не думаю, что «Аватар-2» потрясет нас всех. Честно говоря, во время просмотра первой части мне через 15 минут стало скучно и неинтересно. Конечно, я видел блестящее техническое обеспечение, это покадровая адская работа. Но для меня «Титаник», например, был намного, как ни странно, сильнее и ярче. Может быть, Кэмерон уже состарился. А если я буду неправ, я буду только счастлив. Успех талантливого человека – всегда счастье для меня», – рассказал он.

Кроме того, режиссер в эксклюзивном интервью НСН предложил навсегда закрыть вопрос рекламы безалкогольного пива.

