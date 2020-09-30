Грачевский не верит в успех «Аватара-2»

Автор «Ералаша» усомнился в эфире НСН в будущем успехе Кэмерона.

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок «Аватара-2».

Однако режиссер, сценарист и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский признался в беседе с НСН, что его не впечатлила первая часть картины, из-за чего он не ждет успеха и от второго фильма.

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«Это удивительный человек. Каждый раз его картины становятся громким событием, всегда он вступает в какую-то очень интересную форму, добиваясь успеха. Хотя я не думаю, что «Аватар-2» потрясет нас всех. Честно говоря, во время просмотра первой части мне через 15 минут стало скучно и неинтересно. Конечно, я видел блестящее техническое обеспечение, это покадровая адская работа. Но для меня «Титаник», например, был намного, как ни странно, сильнее и ярче. Может быть, Кэмерон уже состарился. А если я буду неправ, я буду только счастлив. Успех талантливого человека – всегда счастье для меня», – рассказал он.

Кроме того, режиссер в эксклюзивном интервью НСН предложил навсегда закрыть вопрос рекламы безалкогольного пива.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмКиноБорис Грачевский
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