Продюсер Алексеев предрек широкое использование VR-технологий в индустрии развлечений

В следующем году планируют выпустить около 50 млн VR-шлемов, это развлечение станет еще более доступным, а цена на него снизится, заявил в пресс-центре НСН Владимир Алексеев.

VR-технологи будут становится все более популярны, зрители в скором времени смогут присутствовать на концертах виртуально, просто надевая VR-шлем у себя дома. Об этом в пресс-центре НСН рассказал продюсер и менеджер блогеров, медиатехнолог, эксперт проекта «ТопБЛОГ» Владимир Алексеев.

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«VR-технология будет еще больше распространяться в 2026 году. Порядка 50 млн VR-шлемов планируют выпустить, эта технология станет доступнее, цена на VR-шлемы упадет. Когда я был в Арабских Эмиратах еще три года назад, я видел, как эта технология работает: ты одеваешь VR-шлем и действительно присутствуешь на концерте. Тенденция будет заключаться в том, что те организаторы, которые присутствуют на площадке, уже будут иметь доступ к этой площадке в 3D, в виртуальном пространстве. Ты можешь быть в другом городе, но оденешь VR-шлем и будешь присутствовать на концерте, более того, ты сможешь менять фон и элементы экстерьера» - рассказал он.

Ранее предприниматель, основатель ивент-агентства «Манифест.Наследие» Ольга Касьян заявила в пресс-центре НСН, что классические масштабные, дорогие и пафосные корпоративы уходят в прошлое, сейчас все актуальнее становятся более камерные мероприятия со смыслом и культурной ценностью.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Технологии

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