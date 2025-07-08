«VR-технология будет еще больше распространяться в 2026 году. Порядка 50 млн VR-шлемов планируют выпустить, эта технология станет доступнее, цена на VR-шлемы упадет. Когда я был в Арабских Эмиратах еще три года назад, я видел, как эта технология работает: ты одеваешь VR-шлем и действительно присутствуешь на концерте. Тенденция будет заключаться в том, что те организаторы, которые присутствуют на площадке, уже будут иметь доступ к этой площадке в 3D, в виртуальном пространстве. Ты можешь быть в другом городе, но оденешь VR-шлем и будешь присутствовать на концерте, более того, ты сможешь менять фон и элементы экстерьера» - рассказал он.

Ранее предприниматель, основатель ивент-агентства «Манифест.Наследие» Ольга Касьян заявила в пресс-центре НСН, что классические масштабные, дорогие и пафосные корпоративы уходят в прошлое, сейчас все актуальнее становятся более камерные мероприятия со смыслом и культурной ценностью.

