Основатель ивент-агентства Касьян: В России меняются цели и смыслы корпоративов
Компании все больше внимания уделяют смысловой ценности организуемых ими мероприятий для сотрудников, бюджеты на развлечения сильно сокращаются, заявила в пресс-центре НСН Ольга Касьян.
Классические масштабные, дорогие и пафосные корпоративы уходят в прошлое, сейчас все актуальнее становятся более камерные мероприятия со смыслом и культурной ценностью. Об этом в пресс-центре НСН рассказала предприниматель, основатель ивент-агентства «Манифест.Наследие» Ольга Касьян.
«Состояние ивент-рынка, безусловно, напряженное, но не мертвое. У клиентов на 100% меняются цели мероприятий. Абсолютно точно сокращаются все бюджеты на развлекательные мероприятия, которые становятся более камерными. Меня радует то, что за неимением возможности пускать пыль в глаза большим бюджетом, клиенты начали обращать внимание на смыслы. Например, для зумеров история смыслов вообще стоит на первом месте даже при выборе работы. Сейчас мы видим все больше запросов на многозадачность в рамках одного мероприятия. Появляется запрос на мероприятия, которые вносят вклад в культуру страны. Теперь вопрос: «А что ты сделал для народа?» в рамках своего классического корпоратива, который вообще раньше не стоял, задается все чаще», - рассказала она.
Ранее член оргсостава по техническому обеспечению «Интервидения» Дмитрий Яковлевский в пресс-центре НСН рассказал, что организаторы мероприятий сегодня используют все возможные ухищрения, чтобы обеспечить зрителям безопасность, поэтому непонятно, зачем нужны дополнительные ужесточения, которые подразумевает новый закон о безопасности массовых мероприятий.
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