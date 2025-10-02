Продолжение мультсериала «ПинКод» расскажет о передовых областях науки

Действия нового сезона разворачивается в виртуальной Мета-вселенной. Поклонников также ждет обновленная музыкальная заставка в футуристичном стиле. В общей сложности выйдет 26 серий по 11 минут.



«ПинКод 2.0» представит новую стилистику персонажей и локаций. В проекте будет и новый герой – искусственный интеллект Эва. Она выступает в качестве помощника и источника данных, а также в роли провокатора изменений. Темы серий расскажут о современных областях науки: от нанотехнологий и биоинженерии до квантового шифрования. Создатели проекта консультировались с ведущими экспертами Сколтеха.

Премьера на «Кинопоиске» и KION состоялась 2 октября.

Ранее сообщалось, что Юрий Колокольников озвучил коварного охотника на домовых Юджина в мультфильме «Финник 2». Премьера проекта в кинотеатрах состоится 23 октября, передает «Радиоточка НСН».

