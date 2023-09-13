Продолжение франшизы «После» покажут в кинотеатрах 14 сентября

Кинокартина «После» стала одним из самых коммерчески успешных независимых фильмов 2019 года, общие сборы в мировом прокате которой составили почти 70 миллионов долларов, 3,2 миллиона из которых приходятся на российские кинотеатры. Тогда 792 тысячи россиян посмотрели «После» на большом экране.



Известно, что главные роли в кино-продолжении франшизы достались Джозефине Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.

