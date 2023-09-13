Продолжение франшизы «После» покажут в кинотеатрах 14 сентября

В российских кинотеатрах 14 сентября состоится премьера фильма «После. Навсегда», который является продолжением известной франшизы «После», снятой на книгам американской писательницы Анны Тодд.

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Кинокартина «После» стала одним из самых коммерчески успешных независимых фильмов 2019 года, общие сборы в мировом прокате которой составили почти 70 миллионов долларов, 3,2 миллиона из которых приходятся на российские кинотеатры. Тогда 792 тысячи россиян посмотрели «После» на большом экране.

Известно, что главные роли в кино-продолжении франшизы достались Джозефине Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.

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ФОТО: РИА Новости
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