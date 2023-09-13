Продолжение франшизы «После» покажут в кинотеатрах 14 сентября
В российских кинотеатрах 14 сентября состоится премьера фильма «После. Навсегда», который является продолжением известной франшизы «После», снятой на книгам американской писательницы Анны Тодд.
Кинокартина «После» стала одним из самых коммерчески успешных независимых фильмов 2019 года, общие сборы в мировом прокате которой составили почти 70 миллионов долларов, 3,2 миллиона из которых приходятся на российские кинотеатры. Тогда 792 тысячи россиян посмотрели «После» на большом экране.
Известно, что главные роли в кино-продолжении франшизы достались Джозефине Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru