Вышел первый трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»
Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино».
Выход мультфильма приурочен к 20-летию франшизы. Он расскажет о том, как главные герои снимают короткометражные фильмы, отсылающие к известным произведениям. В небольшом ролике авторы показали съёмки своих «Властелина колец», «Джеймса Бонда» и других фильмов.
Кино-премьера состоится уже 12 октября в кинотеатрах по всей России.
Ранее кинопрокатная компания «Русский репортаж» объявила, что последний фильм 82-летнего Хаяо Миядзаки выйдет в России в ноябре, напоминает RT.
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