Вышел первый трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»

Выход мультфильма приурочен к 20-летию франшизы. Он расскажет о том, как главные герои снимают короткометражные фильмы, отсылающие к известным произведениям. В небольшом ролике авторы показали съёмки своих «Властелина колец», «Джеймса Бонда» и других фильмов.

Кино-премьера состоится уже 12 октября в кинотеатрах по всей России.

Ранее кинопрокатная компания «Русский репортаж» объявила, что последний фильм 82-летнего Хаяо Миядзаки выйдет в России в ноябре, напоминает RT.

