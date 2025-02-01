Гильдия авторов США будет сертифицировать книги, созданные не нейросетями

Американская Гильдия авторов запустила онлайн-портал, с помощью которого ее участники смогут подтвердить, что их произведения «созданы человеческим интеллектом», а не искусственным, передает издание The Guardian.

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Эту инициативу назвали Human Authored. Ожидается, что она позволит авторам зайти на портал и зарегистрировать свою книгу.

После регистрации произведения на портале авторы смогут использовать специально разработанный логотип на обложках книг и рекламных материалах, чтобы показать, что их произведение было создано без участия нейросетей.

Ранее сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев в интервью НСН заявил, что нейросеть пока не способна создавать принципиально новые произведения, передающие человеческий опыт, потому искусственный интеллект нескоро сможет заменить авторов сценария.

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ФОТО: РИА Новости
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