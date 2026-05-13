Сегодня персонажи мультсериала «Маша и Медведь» монетизируются даже лучше, чем сам мультфильм, поэтому они и стали серьезным объектом авторского права. Аналогичные тяжбы идут и за некоторых советских героев мультфильмов, рассказал НСН адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов.

Правообладатель мультсериала «Маша и Медведь», одноименная компания, подал в суд иск против бывшего сотрудника Олега Кузовкова о признании исключительных прав на персонажей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на сообщение компании. По словам Осипова, столь серьезные споры ведутся, потому что сейчас персонажи «Маши и Медведя» монетизируются даже лучше, чем сам мультсериал.