«Продаются лучше мультфильма»: Почему возникли судебные тяжбы вокруг «Маши и Медведя»
В договоре между киностудией либо продюсером и авторами «Маши и Медведя» могли быть упущены некоторые положения либо они могут трактоваться по-разному, из-за этого и возникло судебное разбирательство, сказал НСН Виктор Осипов.
Сегодня персонажи мультсериала «Маша и Медведь» монетизируются даже лучше, чем сам мультфильм, поэтому они и стали серьезным объектом авторского права. Аналогичные тяжбы идут и за некоторых советских героев мультфильмов, рассказал НСН адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов.
Правообладатель мультсериала «Маша и Медведь», одноименная компания, подал в суд иск против бывшего сотрудника Олега Кузовкова о признании исключительных прав на персонажей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на сообщение компании. По словам Осипова, столь серьезные споры ведутся, потому что сейчас персонажи «Маши и Медведя» монетизируются даже лучше, чем сам мультсериал.
«Дело в том, что по общему правилу права на произведения, которые не вошли в состав аудиовизуального произведения (в данном случае мультфильма), сохраняются за их авторами. Это положение преодолевается тем, что киностудия или продюсер заключают договор с авторами, где предусматривают, в каком объеме права передаются для использования в мультфильме или за его пределами. Сейчас персонажи, пожалуй, монетизируются даже лучше, чем сам мультфильм, поэтому они стали серьезным объектом авторского права, который имеет ценность и за пределами мультфильма. Поэтому все время возникают такие споры, они идут в отношении еще советских мультфильмов, но и в современных мультфильмах ситуация та же самая. В данном случае все будет определяться тем, как сформулированы договоры или какие-то другие соглашения между сторонами этого конфликта. От этого будет зависеть, что решит суд», — сказал Осипов.
По словам собеседника НСН, некоторые пункты могли быть не отражены в договоре или трактоваться по-разному, что могло привести к судебным тяжбам.
«Если это договор, из которого ясно следует, у кого права, то, скорее всего, вторая сторона сопротивляться не будет, иначе для нее это чревато судебными издержками. Но если документ допускает разные толкования, стороны идут в суд. Стороны по-разному понимают то, что написано в этом договоре, а может быть, что-то вовсе упустили. Не зря у голливудских студий договоры со всеми работниками занимают 50–60 страниц. У нас к этому относятся более доверительно, но потом отношения меняются, возникают такие конфликты. На чью сторону встанет суд, зависит от документов и от закона», — подытожил он.
Ранее студия «Союзмультфильм» подала в суд на продавца Чебурашек.
