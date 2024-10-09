«Лунтик», «Финик» и «Малышарики»: Анимация в России собирает сотни миллионов рублей

По словам собеседника НСН, проект «Малышарики. День рождения», главные роли в котором исполнили актеры Елизавета Боярская и Константин Хабенский, понравится как детской, так и взрослой аудитории.

«Наш полнометражный фильм, который сейчас выходит, - проект для детей и родителей. Сам мультфильм ориентирован на малышей. Для нас остается важным создавать такой проект, который воспитывает в том числе и чувство вкуса у детей с самых ранних лет. Выход на больших экранах в кино - выход на широкую семейную аудитории. "Смешарики" же были, остаются честным проектом. Зрителей привлекают и песни, и сюжет. Проект ни на день не останавливался, он постоянно живет, развивается, новые талантливые люди приходят в команду. Про героев истории можно рассказывать бесконечно, также бесконечно можно с любопытством наблюдать за этими историями», - заключил он.

Ранее режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» Константин Бронзит сообщил «Радиоточке НСН», что целевой аудиторией мультфильма являются дети, однако родителям тоже стоит дать шанс проекту, поскольку он может быть интересен как детской, так и взрослой аудитории.

