Более 70% читателей хотели бы обсудить книги с авторами

Лично пообщаться с писателем после прочтения книги хотели бы 76% респондентов, рассказали НСН в платформах для писателей и читателей «Литнет» и «ЛитГород». Опрос помог выяснить, как читающие россияне относятся к книжным клубам, в каких форматах готовы участвовать и что мотивирует их обсуждать прочитанное.

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Отмечается, что, хотя классическая литература остается основой большинства книжных клубов, читатели проявляют заметный интерес и к современным авторам. При этом 68% отмечают, что книжные клубы – классный инструмент, который помогает им читать регулярно. Такой же процент читателей ценит возможность обсудить прочитанную литературу в кругу единомышленников.

Помимо самих авторов, в качестве модераторов литературных дискуссий участники хотели бы видеть литературных критиков (17%), знаменитостей (13%) и модераторов (12%).

Ранее стало известно, что спрос на бумажные книги братьев Аркадия и Бориса Стругацких вырос на 35% после премьеры сериала «Трудно быть богом», а продажи повести «Трудно быть богом» взлетели на 107%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
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