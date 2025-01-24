Проблема в подлинности: Российский рынок искусства не столкнулся с нехваткой лотов

Российскому рынку искусства в 2025 году грозит «истощение» на фоне санкций и изоляции от международных коллекционеров, пишет РБК со ссылкой на главу международной и крупнейшей в России площадки онлайн-торгов искусством Bidspirit Александр Киселевский. По его словам, большинство значимых произведений живописи и декоративно-прикладного искусства исторически входят в состав российского музейного фонда. Вместе с тем прошедший год стал для российского рынка искусства и антиквариата рекордным, можно говорить о максимальном обороте минимум с 2012 года. Однако Попова заметила, что нехватки лотов не наблюдается.

«У нас новый аукцион, пока мы не столкнулись с нехваткой лотов. В прошлом году в декабре, у нас один лот продавался, не находясь в России. Мы продавали рисунок Эрика Булатова, который находится в Париже со вторичного рынка, от коллекционера, при этом работа физически находилась не в России. Многие покупатели благодарны за то, что работы находятся вне России, их не нужно вывозить. Все вопросы решаемые, нужно придумывать какие-то схемы, мы разработали для себя такую историю и уже получили очень хороший отклик. В этом есть трудность, сейчас сложно перевезти, что-то за рубежом, перевозка стала намного сложнее технически, но все равно все возможно», - пояснила она.