Проблема в подлинности: Российский рынок искусства не столкнулся с нехваткой лотов
Современные коллекционеры часто сталкиваются с невозможностью подтвердить подлинность лотом на аукционах, заявила НСН Ольга Попова.
Многие покупатели, коллекционирующие предметы искусства, предпочитают выбирать для себя лоты, которые не находятся в России, рассказала в беседе с НСН основатель аукционного дома «АукциON», создательница онлайн-галереи Artzip Ольга Попова.
Российскому рынку искусства в 2025 году грозит «истощение» на фоне санкций и изоляции от международных коллекционеров, пишет РБК со ссылкой на главу международной и крупнейшей в России площадки онлайн-торгов искусством Bidspirit Александр Киселевский. По его словам, большинство значимых произведений живописи и декоративно-прикладного искусства исторически входят в состав российского музейного фонда. Вместе с тем прошедший год стал для российского рынка искусства и антиквариата рекордным, можно говорить о максимальном обороте минимум с 2012 года. Однако Попова заметила, что нехватки лотов не наблюдается.
«У нас новый аукцион, пока мы не столкнулись с нехваткой лотов. В прошлом году в декабре, у нас один лот продавался, не находясь в России. Мы продавали рисунок Эрика Булатова, который находится в Париже со вторичного рынка, от коллекционера, при этом работа физически находилась не в России. Многие покупатели благодарны за то, что работы находятся вне России, их не нужно вывозить. Все вопросы решаемые, нужно придумывать какие-то схемы, мы разработали для себя такую историю и уже получили очень хороший отклик. В этом есть трудность, сейчас сложно перевезти, что-то за рубежом, перевозка стала намного сложнее технически, но все равно все возможно», - пояснила она.
Как добавила собеседница НСН, вместе с тем сегодня сохраняется проблема подлинности лотов современного искусства.
«Мы занимаемся только современным искусством. Соответственно, знаем, где находятся работы, которые продают через наш аукцион. Что касается современного искусства, единственная проблема, это именно подлинность работы, которую удаленно ты не можешь проверить. Мы наблюдали это в эпоху пандемии. Перемещения были невозможные. К примеру, когда аукцион проходил в США , аукционист сидел в Лондоне, все это происходили онлайн. Слава богу, сейчас существуют разные электронные обмены. В какой-то момент очень много работы уходило за пределы России. Сейчас процессы сильно усложнились, сейчас поток уже не такой, как раньше», - заключила она.
Ранее коллекционер, арт-дилер, основатель проекта CULT CLUB Екатерина Королюк рассказала «Радиоточке НСН», что наиболее часто в ходе мировых аукционов коллекционеры России приобретают произведения искусства в направлении модерна, также особый интерес представляет «музейное искусство» - такие авторы, как Пабло Пикассо и Анри Матисс.
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