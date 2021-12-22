Пусть и без «Оскара»: Кинокритик назвал «Разжимая кулаки» лучшим фильмом 2021 года
Картина раскрывает взаимоотношения человека с миром и показывает масштаб характера главной героини, заявил НСН Лев Карахан.
Российскую драму «Разжимая кулаки», несмотря на то, что она не вошла в шорт-лист на получение кинопремии «Оскар», можно считать лучшим фильмом 2021 года, заявил продюсер и кинокритик Лев Карахан в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Фильм «Разжимая кулаки», который был выдвинут от России на премию «Оскар», мне кажется, один из лучших фильмов 2021 года. Он существенно продвигает взаимоотношения человека с миром. К сожалению, здесь очень много проблем, которые остаются нерешенными. А в фильме показана попытка героини установить заново эти отношения. Мне кажется, у героини такой цельный, масштабный внутренний характер. Я думаю, что это серьезное приобретение нашего кино», - отметил Карахан.
Кинокритик также отметил, что его не может разочаровать ни один фильм, так как не всегда воплощаются даже самые благие начинания.
«Никто не хочет сделать плохое кино. Плохое кино как-то само собой получается, так же, как и хорошее кино иногда получается, само собой. Никто не ожидает, что получится хорошо, а получается бессмертно, как, например, «Белорусский вокзал». Я не склонен к разочарованиям и тем более осуждению тех, у кого что-то не получилось, значит получится в следующий раз», - отметил Карахан.
Премьера фильма режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» прошла в рамках программы «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля. По сюжету девушка Ада живет в маленьком городке в Северной Осетии и мечтает оттуда уехать, вырвавшись из-под строгой семейной опеки. В шорт-лист претендентов на получение кинопремии «Оскар» картина не попала.
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