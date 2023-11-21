Прилучный снимется в фильме «Неприличные гости» вместе с женой

По словам артиста, лента режиссёра Гоги Мамаджаняна - это «уморительная, трогательная и вдохновляющая комедийная история о семейных взаимоотношениях... целых трёх семейных пар».

«Счастье сниматься вместе с женой, играем с Зепюр пару даже на площадке», — написал он.

Кроме Прилучного и Брутян, ещё одну пару в фильме сыграют реальные супруги Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Роли третьей «ячейки общества» исполнят Владимир Сычев и Янина Студилина.

Ранее Прилучный вошёл в ТОП-10 лучших артистов года, составленный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Возглавил рейтинг Константин Хабенский, сообщает RT.

