«От Прилучного до Асти»: KION назвал главные сериалы сентября

Среди зарубежных картин в сентябрьский ТОП вошли третий сезон турецкой интерпретации «Ромео и Джульетты», сериала «Ветреный», а также индийский фантастический эпос «Бахубали: рождение легенды».

В числе главных премьер октября – оригинальный проект KION, документальный фильм «Anna Asti. Путь Феникса», рассказывающий о жизни популярной певицы Анны Асти.

«Также в октябре каталог онлайн-кинотеатра KION пополнится несколькими зарубежными лицензионными новинками. Это байопик о первом премьер-министре Израиля Голде Меир "Голда. Судный день", итальянский триллер с элементами нуара "Фантом из прошлого" и кулинарное кино о жизни на сломе эпох "В ожидании Дали"», - добавили в компании.

Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил НСН, подводя итоги первого полугодия 2023 года, что российские фильмы «Чебурашка» и «Вызов» собрали 9 млрд рублей или примерно половину общих сборов. По его словам, следующим крупным релизом должен стать «Холоп 2», который выйдет на Новый год. Кинокритик Давид Шнейдеров согласился, что картина Клима Шипенко может стать фильмом-миллиардером.

