Прилепин сравнил Бузову с Вертинским и Сашей Грей

Писатель Захар Прилепин на своем YoyTube-канале сравнил Бузову с исполнителем Александром Вертинским, а также провел параллели с ролями в «умных» фильмах порноактрисы Саши Грей. По его словам, выбор актера в фильм или театральную постановку всегда остается за режиссером.

Писатель напомнил историю Александра Вертинского, когда тот еще не был признанным классиком. Как отметил писатель, Вертинский был «картавым исполнителем картавых богемных песен, белогвардейцем, эмигрантом и наркоманом».

Однако, вместо физического устранения Вертинского руководитель СССР Иосиф Сталин пригласил его в страну и дал возможность гастролировать.

Прилепин также назвал несерьезной критику Бузовой, которая вышла на сцену МХАТа в спектакле о Сталине. «Вон, Кира Муратова вообще снимала непрофессиональных актеров, лицедеев, уже вышедших в тираж. Шукшин Беллу Ахмадулину звал, Юрий Любимов звал Сажи Умалатову. Кого только кто не звал. Американские кинорежиссеры эту порнозвезду Сашу Грэй снимают в отличных, умных фильмах», — аргументировал Прилепин, добавив, что последнее слово всегда остается за режиссером проекта.

Ранее появление на сцене МХАТа певицы Ольги Бузовой в интервью НСН осудили лидер группы «Мельница» Хелависа и балерина Анастасия Волочкова.



