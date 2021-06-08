«Думали только о хайпе». Хелависа о Бузовой на сцене МХАТ

Хелависа: «С одной стороны, это логичная идея, очень европейская. С другой стороны, для многих людей деньги, которые мы платим за срочный тест ПЦР, - это серьезный фактор. Но возможно, многих это подвигнет сделать прививку. Если да, то, наверное, хорошо. У меня лично прививка есть, я буду спокойно ходить и за сценой, и на поле, готова показать на любом КПП свой зеленый сертификат», - сказала она.

