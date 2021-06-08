«Думали только о хайпе». Хелависа о Бузовой на сцене МХАТ
Лидер группы «Мельница», певица Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
«Космическую Одиссею» покажут в Москве на языке оригинала
Культовый фильм режиссера Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» будет единственный раз показан в Москве на языке оригинала с русскими субтирами.
Хелависа: «Я думаю, что это шикарная идея. Такие культовые фильмы нужно смотреть на языке оригинала. «Космическая Одессея» - это кино, повлиявшее на моду, на литературу и, естественно, на мир кино. Так что все бежим смотреть» - предложила артистка.
Во МХАТе объяснили приглашение Бузовой в спектакль о Сталине
«Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть. Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать», — заявил руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков.
Хелависа: «Где Бузова, где Уорхол, мама дорогая! Я бы перефразировала это, чтобы совсем не соврать: «Мы думали только о хайпе»», - отметила певица.
«НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19
Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.
Хелависа: «С одной стороны, это логичная идея, очень европейская. С другой стороны, для многих людей деньги, которые мы платим за срочный тест ПЦР, - это серьезный фактор. Но возможно, многих это подвигнет сделать прививку. Если да, то, наверное, хорошо. У меня лично прививка есть, я буду спокойно ходить и за сценой, и на поле, готова показать на любом КПП свой зеленый сертификат», - сказала она.
Мошенники стали отказываться от схемы со службой безопасности банков
Телефонные мошенники стали вдвое реже представляться службой безопасности, поскольку клиенты банков уже гораздо реже "ведутся" на эту уловку.
Хелависа: «Да, действительно, когда вам звонят с незнакомого номера, говорят: «Здравствуйте, меня зовут Ольга, я ваш менеджер безопасности от банка». Нужно отвечать: «Здравствуйте, Ольга! Вечер в хату! Часик в радость, чифирь в сладость! За что сидим?» Естественно, после этого эти замечательные персонажи отваливаются», - резюмировала собеседница агентства.
Пользователи YouTube в России и США сообщили о сбоях в работе сервиса
Большинство юзеров (54%) испытывают затруднения с просмотром видео, а также с функционированием сайта (39%). Еще пять процентов не могут войти в свою учетную запись.
Хелависа: «Да, действительно, были какие-то «глюки». Но, слава Богу, все это достаточно быстро устранили. И насколько я вижу, сервис работает прекрасно, чего всем сервисам и желаю», - отметила лидер группы «Мельница»
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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