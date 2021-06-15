Волочкова назвала «позорищем» игру Бузовой во МХАТе
Балерина Анастасия Волочкова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В Израиле отменили обязательное ношение защитных масок в помещениях
Это требование было последним из всех карантинных ограничений в стране, но в некоторых случаях ношение маски все еще является обязательным.
Анастасия Волочкова: «"Браво!" - хочется сказать этим людям. Как артист скажу, танцую в зале, раньше люди с улыбками сидели, а тут в масках! Я люблю улыбающихся людей, поэтому я всеми руками и своими длинными ногами за отмену ношения масок», - сказала она.
В Ростуризме заявили о перегруженности курортов Черного моря
Спрос россиян на курорты Краснодарского края повысился из-за пандемии коронавируса, которая вызвала ограничение авиасообщения с другими странами. По словам главы Ростуризма, отрасль испытывает нехватку в отелях современного уровня.
Анастасия Волочкова: «Ясное дело: перегруженность! А куда ехать? Закрыты все направления, почему мы не можем уехать за границу отдыхать? Я не могу поехать на Черное море отдыхать, хотя очень его люблю. Мне для отдыха нужно уединение. Там меня просто разорвут мои поклонники. А я человек добрый, никому не могу отказать, поэтому мне для отдыха нужны Мальдивы. Но не каждый может позволить себе поехать на Мальдивы, это дорого! Я хочу поехать в Грецию, Турцию, Египет. Давайте откройте нам эти направления, и тогда разгружено будет Черное море. И станет оно не черным, а более чистым, извините за правду», - отметила балерина.
Сенатор Алексей Пушков предложил переименовать МХАТ после выступления Ольги Бузовой
Пушков утверждает, что «звезда МХАТа Бузова» звучит чудовищно, даже если произносить это сочетание слов с сарказмом. Именно поэтому, считает сенатор, пора менять название театра с многолетней историей.
Анастасия Волочкова: «Вот здесь я немножечко не соглашусь, поскольку в вашем утверждении уже есть истина. Театр МХАТ с многолетней историей, почему какая-то представительница этого днища «Дома-2» должна влиять на историю театра? А не легче ли убрать это позорище из театра с многолетней историей, нежели переименовывать тот театр, историю которого создавали на самом деле великие актеры?», - задалась вопросом собеседница агентства.
Волочкова против Большого театра
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция балерины Анастасии Волочковой, посвященная ее конфликту с Большим театром.
Анастасия Волочкова: «Одно из главных событий уходящего дня, которое произошло со мной, - это пресс-конференция, прошедшая в пресс-центре «Национальной службы новостей». Где я подняла вопрос о беспределе Большого театра, не только по отношению ко мне, но и о тех незаконных действиях, которые они совершают и по отноншению к другим артистам», - рассказала она.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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