Волочкова назвала «позорищем» игру Бузовой во МХАТе

Анастасия Волочкова: «Ясное дело: перегруженность! А куда ехать? Закрыты все направления, почему мы не можем уехать за границу отдыхать? Я не могу поехать на Черное море отдыхать, хотя очень его люблю. Мне для отдыха нужно уединение. Там меня просто разорвут мои поклонники. А я человек добрый, никому не могу отказать, поэтому мне для отдыха нужны Мальдивы. Но не каждый может позволить себе поехать на Мальдивы, это дорого! Я хочу поехать в Грецию, Турцию, Египет. Давайте откройте нам эти направления, и тогда разгружено будет Черное море. И станет оно не черным, а более чистым, извините за правду», - отметила балерина.

