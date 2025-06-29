Прилепин: 90% российских фильмов должны быть о национальных ценностях
Доля национальных фильмов в российском кинопрокате должна составлять не менее 90% с целью активного продвижения отечественных культурных ценностей. Об этом ТАСС заявил писатель и общественный деятель Захар Прилепин.
«Квота на национальные фильмы должна составлять 90%. Оставшиеся 10% пусть занимаются самовыражением», - заявил Прилепин.
Прилепин добавил, что поддержка отечественных производителей в сфере кино, литературы, театра и других видов искусства должна быть постоянной. Он призвал делать ставку на российских деятелей культуры и сместить акценты на внутреннем культурном рынке в сторону отечественных авторов.
По его мнению, западные страны, такие как США, Франция и Италия, успешно защищают своих местных производителей и не допускают на свои рынки значительную часть иностранного культурного контента — примерно 90%. Прилепин отметил, что в России эти показатели ниже.
Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что на фильмы в России должен быть госзаказ и квота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru