Прилепин: 90% российских фильмов должны быть о национальных ценностях

«Квота на национальные фильмы должна составлять 90%. Оставшиеся 10% пусть занимаются самовыражением», - заявил Прилепин.

Прилепин добавил, что поддержка отечественных производителей в сфере кино, литературы, театра и других видов искусства должна быть постоянной. Он призвал делать ставку на российских деятелей культуры и сместить акценты на внутреннем культурном рынке в сторону отечественных авторов.

По его мнению, западные страны, такие как США, Франция и Италия, успешно защищают своих местных производителей и не допускают на свои рынки значительную часть иностранного культурного контента — примерно 90%. Прилепин отметил, что в России эти показатели ниже.

Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что на фильмы в России должен быть госзаказ и квота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».