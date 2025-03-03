Певцов: На фильмы в России должен быть госзаказ и квота
Российские власти должны контролировать, какие фильмы снимают в стране, сообщил aif.ru народный артист РФ Дмитрий Певцов.
По его словам, на финансируемые из бюджета ленты необходим госзаказ, а в прокате для них нужна квота. «В противном случае будут продолжаться хаос и анархия, и прокатные удостоверения будет получать, бог знает что», — отметил актер. Кроме того, по его словам, помимо госзаказа должны быть худсовет.
Певцов считает, что пока прокат находится в частных руках, хорошему кино сложно пробиться к широкой аудитории.
В ближайшие два-три месяца не стоит ожидать возобновления переговоров с крупными мейджорами из Голливуда, заявил в эфире НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
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