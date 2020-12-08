Пригожин заявил о провокации против шоу‑бизнеса

Во время концерта «Песня года-2020» на «ВТБ-Арене» предписания Роспотребнадзора не нарушались, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

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По его словам, зрители сидели через ряд. Он добавил, что никто не стал бы рисковать здоровьем людей ради проведения церемонии вручения премии.

«Я стоял за кулисами, мы были 15-20 минут. Приехали под 30-м номером, вручили Диме Билану премию певца года, выступила Валерия, и мы уехали», - рассказал Пригожин в эфире «Радио 1».

При этом он затруднился сказать, все ли люди в зале сидели в масках, так как «было трудно разглядеть». Он заверил, что артисты точно находились в средствах индивидуальной защиты, а также сдавали тесты перед входом на территорию «ВТБ-Арены».

«У меня такое ощущение, что идёт какая-то специальная атака, провокация против индустрии. Кто-то специально сегодня устраивает «резню», как я бы это назвал, против шоу-бизнеса в целом», - заключил продюсер.

По его словам, сообщения о якобы нарушениях призваны помешать проведению других мероприятий.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КонцертИосиф Пригожин
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