Пригожин заявил о провокации против шоу‑бизнеса
Во время концерта «Песня года-2020» на «ВТБ-Арене» предписания Роспотребнадзора не нарушались, заявил продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, зрители сидели через ряд. Он добавил, что никто не стал бы рисковать здоровьем людей ради проведения церемонии вручения премии.
«Я стоял за кулисами, мы были 15-20 минут. Приехали под 30-м номером, вручили Диме Билану премию певца года, выступила Валерия, и мы уехали», - рассказал Пригожин в эфире «Радио 1».
При этом он затруднился сказать, все ли люди в зале сидели в масках, так как «было трудно разглядеть». Он заверил, что артисты точно находились в средствах индивидуальной защиты, а также сдавали тесты перед входом на территорию «ВТБ-Арены».
«У меня такое ощущение, что идёт какая-то специальная атака, провокация против индустрии. Кто-то специально сегодня устраивает «резню», как я бы это назвал, против шоу-бизнеса в целом», - заключил продюсер.
По его словам, сообщения о якобы нарушениях призваны помешать проведению других мероприятий.
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