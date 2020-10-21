Пригожин выразил соболезнования в связи с кончиной Ирины Скобцевой

Утром 20 октября стало известно о кончине народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Она ушла из жизни в возрасте 93 лет. Актриса умерла в годовщину смерти своего мужа — режиссера Сергея Бондарчука.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил соболезнования Федору Бондарчуку и его родственникам.