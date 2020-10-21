Пригожин выразил соболезнования в связи с кончиной Ирины Скобцевой
Музыкальный продюсер в эфире НСН выразил соболезнования Федору Бондарчуку и другим родственникам актрисы.
Утром 20 октября стало известно о кончине народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Она ушла из жизни в возрасте 93 лет. Актриса умерла в годовщину смерти своего мужа — режиссера Сергея Бондарчука.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил соболезнования Федору Бондарчуку и его родственникам.
«Мне хочется выразить соболезнования ее близким, Фёдору Бондарчуку, детям, внукам и всем родственникам. Светлая память. Всегда грустно, когда семью покидают близкие люди. Хочется еще добавить, что страшно, когда уходят из жизни такие знаковые фигуры, которые являются олицетворением нашей культуры», – сказал он.
Кроме того, Пригожин в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что после рассмотрения апелляции в суде Михаилу Ефремову дадут возможность исправиться путем трудовых работ и помощи семье погибшего в ДТП.
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