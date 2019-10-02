Бондарчук получил премию ТЭФИ в номинации «Интервьюер»
2 октября 201920:57
Режиссер Федор Бондарчук обошел двух конкурентов и стал победителем премии ТЭФИ в номинации «Интервьюер». Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, была отмечена программа Бондарчука "Кино в деталях" на телеканале СТС.
В данной категории режиссер соревновался с Алексеем Ягудиным ("Тает лед с Алексеем Ягудиным", Матч ТВ) и Наилем Аскер-заде ("Действующие лица с Наилей Аскер-заде", Россия 1).
Напомним, премия ТЭФИ присуждается с 1994 года.
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ФОТО: Автор: Александр Вепрёв. Википедия.
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