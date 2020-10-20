Пригожин: фильм о Цое нужно снимать по-голливудски и без вымыслов

Музыкальный продюсер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Ефремова

Мосгорсуд решил отложить рассмотрение апелляции по делу актера Михаила Ефремова. Жалобы на приговор будут рассматривать 22 октября.

Иосиф Пригожин: «Он не преступник, он совершил ошибку. И я считаю, что Михаилу Ефремову нужно дать возможность исправить эту ошибку путем трудовых работ и помощи семье погибшего. Вот что я думаю по этому поводу», – поделился с НСН Иосиф Пригожин.

2

Не стало Ирины Скобцевой

Сегодня умерла актриса Ирина Скобцева. Она ушла из жизни на 94-м году жизни в годовщину смерти своего мужа — режиссера Сергея Бондарчука.

Иосиф Пригожин: «Мне хочется, в первую очередь, выразить соболезнования ее близким, Фёдору Бондарчуку, детям, внукам и всем родственникам. Светлая память. Всегда грустно, когда семью покидают близкие люди. Хочется еще добавить, что страшно, когда уходят из жизни такие знаковые фигуры, которые являются олицетворением нашей культуры», – отметил он в эфире НСН.

3

Учитель: Цою было бы стыдно за сына

Режиссер Алексей Учитель уверен, что Виктору Цою было бы стыдно за сына, который просит президента запретить фильм о музыканте. Его слова приводят «Известия». Премьера фильма «Цой» намечена на 12 ноября, но режиссер также уверен, что дату выхода вновь перенесут.

Иосиф Пригожин: «Я считаю, что имя Виктора Цоя, безусловно, должно согласовываться с его семьей, и сын имеет право на свою точку зрения. Дело в том, что в этом фильме нет ничего о Викторе Цое, некоторые факты изменены. Хороший фильм про Цоя нужно делать без фальсификаций и художественных вымыслов. К великому счастью, я был знаком с этим человеком и знаю очень много настоящих фактов. Если такие имена увековечивать, то работы о них должны быть сделаны по-голливудски», – сказал продюсер в интервью НСН.

4

Большинство россиян изменили свои планы на новогодние каникулы

Большинство россиян изменили свои планы на новогодние каникулы из-за пандемии, решив остаться дома. Об этом пишет сервис «Туту.ру».

Иосиф Пригожин: «Наверное, это правильное решение. Нужно, что называется, перетерпеть. Я понимаю, что каждый год люди куда-то выезжали и устраивали себе настоящий праздник, какой хотели. Но мы вынуждены смириться с тем, что происходит сейчас в мире, хотя мне это очень не нравится», – признался он слушателям НСН.

5

Бизнесмены не уверены в эффективности на «удаленке»

Предприниматели уверены, что полная «удаленка» снизит эффективность сотрудников. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные бизнес-омбудсмены и индивидуальные предприниматели.

Иосиф Пригожин: «Абсолютно согласен, потому что когда ты работаешь вне офиса, это немного расхолаживает. Работа в офисе – это совершенно другая жизнь, которая дает больших результатов. Удаленный формат подходит тем, кто заведует компьютерными технологиями, но не всем. Для кого-то рабочее место является вторым домом», – подытожил в беседе с НСН Иосиф Пригожин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Виктор ЦойАвторские НовостиИосиф Пригожин
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