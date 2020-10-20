Пригожин: фильм о Цое нужно снимать по-голливудски и без вымыслов

Иосиф Пригожин: «Я считаю, что имя Виктора Цоя, безусловно, должно согласовываться с его семьей, и сын имеет право на свою точку зрения. Дело в том, что в этом фильме нет ничего о Викторе Цое, некоторые факты изменены. Хороший фильм про Цоя нужно делать без фальсификаций и художественных вымыслов. К великому счастью, я был знаком с этим человеком и знаю очень много настоящих фактов. Если такие имена увековечивать, то работы о них должны быть сделаны по-голливудски», – сказал продюсер в интервью НСН.

