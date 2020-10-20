Пригожин: фильм о Цое нужно снимать по-голливудски и без вымыслов
Музыкальный продюсер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Ефремова
Мосгорсуд решил отложить рассмотрение апелляции по делу актера Михаила Ефремова. Жалобы на приговор будут рассматривать 22 октября.
Иосиф Пригожин: «Он не преступник, он совершил ошибку. И я считаю, что Михаилу Ефремову нужно дать возможность исправить эту ошибку путем трудовых работ и помощи семье погибшего. Вот что я думаю по этому поводу», – поделился с НСН Иосиф Пригожин.
Не стало Ирины Скобцевой
Сегодня умерла актриса Ирина Скобцева. Она ушла из жизни на 94-м году жизни в годовщину смерти своего мужа — режиссера Сергея Бондарчука.
Иосиф Пригожин: «Мне хочется, в первую очередь, выразить соболезнования ее близким, Фёдору Бондарчуку, детям, внукам и всем родственникам. Светлая память. Всегда грустно, когда семью покидают близкие люди. Хочется еще добавить, что страшно, когда уходят из жизни такие знаковые фигуры, которые являются олицетворением нашей культуры», – отметил он в эфире НСН.
Учитель: Цою было бы стыдно за сына
Режиссер Алексей Учитель уверен, что Виктору Цою было бы стыдно за сына, который просит президента запретить фильм о музыканте. Его слова приводят «Известия». Премьера фильма «Цой» намечена на 12 ноября, но режиссер также уверен, что дату выхода вновь перенесут.
Иосиф Пригожин: «Я считаю, что имя Виктора Цоя, безусловно, должно согласовываться с его семьей, и сын имеет право на свою точку зрения. Дело в том, что в этом фильме нет ничего о Викторе Цое, некоторые факты изменены. Хороший фильм про Цоя нужно делать без фальсификаций и художественных вымыслов. К великому счастью, я был знаком с этим человеком и знаю очень много настоящих фактов. Если такие имена увековечивать, то работы о них должны быть сделаны по-голливудски», – сказал продюсер в интервью НСН.
Большинство россиян изменили свои планы на новогодние каникулы
Большинство россиян изменили свои планы на новогодние каникулы из-за пандемии, решив остаться дома. Об этом пишет сервис «Туту.ру».
Иосиф Пригожин: «Наверное, это правильное решение. Нужно, что называется, перетерпеть. Я понимаю, что каждый год люди куда-то выезжали и устраивали себе настоящий праздник, какой хотели. Но мы вынуждены смириться с тем, что происходит сейчас в мире, хотя мне это очень не нравится», – признался он слушателям НСН.
Бизнесмены не уверены в эффективности на «удаленке»
Предприниматели уверены, что полная «удаленка» снизит эффективность сотрудников. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные бизнес-омбудсмены и индивидуальные предприниматели.
Иосиф Пригожин: «Абсолютно согласен, потому что когда ты работаешь вне офиса, это немного расхолаживает. Работа в офисе – это совершенно другая жизнь, которая дает больших результатов. Удаленный формат подходит тем, кто заведует компьютерными технологиями, но не всем. Для кого-то рабочее место является вторым домом», – подытожил в беседе с НСН Иосиф Пригожин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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