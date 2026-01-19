Пригожин вслед за Лозой обрушился на молодых исполнителей
Сегодня не всегда можно найти объяснение, как певцы стали знаменитыми, заявил НСН Иосиф Пригожин.
Многие молодые исполнители сегодня даже не владеют базой - не знают историю музыки и великих предшественников, однако соцсети упростили им путь к успеху. На это НСН пожаловался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Певец Юрий Лоза раскритиковал состояние вокального искусства в России, пишет ОСН. Он считает, что сегодня среди молодых исполнителей нет по‑настоящему талантливых певцов, а вот одаренные начинающие артисты по‑прежнему не могут пробиться на большую сцену. Артист подчеркнул, что артисты «даже не знают, как держать микрофон в руках, как петь, как себя вести на публике» и отметил, что не видит ни одного певца или певицы, с кем хотел бы дуэта. Пригожин согласился с Лозой.
«Сегодня такие люди становятся звездами, что не находишь этому объяснения. Талантливый человек должен обладать определенными способностями. Ведь не просто же, например, такие великие актеры, как Смоктуновский или Олег Табаков стали звездами. Талантливые люди не просто приходят зарабатывать деньги, это их смысл жизни. Но сегодня форма таланта претерпела изменения. У нас оказалось очень много «талантливых»: они снялись в каких-то передачах, раскрутились и стали известными. Из-за социальных сетей все сильно упростилось, и это портит ситуацию. Даже искусственный интеллект поет за человека», - отметил он.
Звездный продюсер также указал, что многие сегодня действительно не знают основ своей профессии.
«Это правда. Многие, с кем мы общаемся, не просто не знают, как микрофон держать, они вообще не понимают, что из чего исходит. Для того, чтобы заниматься своим делом, ты должен знать предмет, знать глубоко. И знать всех, кто к этому предмету когда-либо прикасался. То есть если вы певец, вы должны знать певцов разных поколений. Валерия, например, воспитывалась на Элле Фицджеральд (американская певица. - прим. НСН), и она понимала, что для нее является точкой опоры. Меня, например, вдохновлял Ричард Бренсон с Дональдом Пассманом и Марсель Авраам – уникальные менеджеры», - подытожил он.
Ранее генеральный продюсер «Шаинский фест — 2025» Вячеслав Шаинский также заявил НСН, что сегодня на эстраде действительно сложно выделить ярких исполнителей.
