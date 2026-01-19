«Сегодня такие люди становятся звездами, что не находишь этому объяснения. Талантливый человек должен обладать определенными способностями. Ведь не просто же, например, такие великие актеры, как Смоктуновский или Олег Табаков стали звездами. Талантливые люди не просто приходят зарабатывать деньги, это их смысл жизни. Но сегодня форма таланта претерпела изменения. У нас оказалось очень много «талантливых»: они снялись в каких-то передачах, раскрутились и стали известными. Из-за социальных сетей все сильно упростилось, и это портит ситуацию. Даже искусственный интеллект поет за человека», - отметил он.

Звездный продюсер также указал, что многие сегодня действительно не знают основ своей профессии.

«Это правда. Многие, с кем мы общаемся, не просто не знают, как микрофон держать, они вообще не понимают, что из чего исходит. Для того, чтобы заниматься своим делом, ты должен знать предмет, знать глубоко. И знать всех, кто к этому предмету когда-либо прикасался. То есть если вы певец, вы должны знать певцов разных поколений. Валерия, например, воспитывалась на Элле Фицджеральд (американская певица. - прим. НСН), и она понимала, что для нее является точкой опоры. Меня, например, вдохновлял Ричард Бренсон с Дональдом Пассманом и Марсель Авраам – уникальные менеджеры», - подытожил он.

Ранее генеральный продюсер «Шаинский фест — 2025» Вячеслав Шаинский также заявил НСН, что сегодня на эстраде действительно сложно выделить ярких исполнителей.

