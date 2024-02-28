Пригожин призвал не отменять Агутина из-за молчания об СВО

Продюсер Иосиф Пригожин призвал не отменять певца Леонида Агутина за то, что тот не высказывает свою позицию относительно спецоперации на Украине. Об этом пишет NEWS.ru.

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Пригожин назвал Агутина талантливым музыкантом. По его мнению, в России исполнитель водит в пятерку самых востребованных певцов.

«И если мы всех сейчас будем так хоронить, из-за того, кто, что сказал... У нас и так осталось мало хороших артистов», - считает продюсер.

В беседе с «Радиоточкой НСН» Пригожин призвал остановить травлю артистов, участвовавших в «голой» вечеринке в клубе «Мутабор».

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ФОТО: РИА Новости
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