Пригожин призвал не отменять Агутина из-за молчания об СВО
Продюсер Иосиф Пригожин призвал не отменять певца Леонида Агутина за то, что тот не высказывает свою позицию относительно спецоперации на Украине. Об этом пишет NEWS.ru.
Пригожин назвал Агутина талантливым музыкантом. По его мнению, в России исполнитель водит в пятерку самых востребованных певцов.
«И если мы всех сейчас будем так хоронить, из-за того, кто, что сказал... У нас и так осталось мало хороших артистов», - считает продюсер.
В беседе с «Радиоточкой НСН» Пригожин призвал остановить травлю артистов, участвовавших в «голой» вечеринке в клубе «Мутабор».
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