«Никаких прощальных туров!»: Директор Леонтьева поставил точку в его карьере

«Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность, но это произошло не сегодня, а еще в прошлый юбилей. Когда ему исполнилось 70 лет, у нас были большие сольные концерты в Москве и Питере, и мы с тех пор практически не работали. Было несколько концертов, но с начала пандемии их уже не было. Никаких прощальных туров не будет. Что касается новых песен, какой в них смысл, если концертов нет? Он ушел на заслуженный отдых», - сказал Чигирев.

В начале января 2024 года СМИ писали, что Леонтьев якобы вернулся на сцену после тяжелой болезни. Вскоре начали анонсироваться его концерты за рубежом, потом сообщалось об их отмене. Певец заявил, что не имеет отношения к распространению такой информации. Он также назвал провокацией сообщения о том, что он якобы откладывает выступления до окончания спецоперации на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

