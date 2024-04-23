Пригожин объяснил поведение Кологривого желанием быть заметным

Поведение звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого объясняется тем, что он хочет быть максимально заметным. Такое мнение высказал российский продюсер Иосиф Пригожин.

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По его словам, если человек будет сидеть тихо, то его никто не заметит и не узнает. Пригожин полагает, что будущее Кологривого зависит от его отношения к людям.

«В истории с Никитой Кологривым понятно, что он такой человек по жизни, или он очень способен к хайпу», - цитирует продюсера NEWS.ru.

В середине марта находившийся в нетрезвом состоянии Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Актер приставал к официантке и укусил ее за ногу. Суд назначил ему семь суток ареста, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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