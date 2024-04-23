Пригожин объяснил поведение Кологривого желанием быть заметным

По его словам, если человек будет сидеть тихо, то его никто не заметит и не узнает. Пригожин полагает, что будущее Кологривого зависит от его отношения к людям.

«В истории с Никитой Кологривым понятно, что он такой человек по жизни, или он очень способен к хайпу», - цитирует продюсера NEWS.ru.

В середине марта находившийся в нетрезвом состоянии Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Актер приставал к официантке и укусил ее за ногу. Суд назначил ему семь суток ареста, напоминает «Радиоточка НСН».

