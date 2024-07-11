Спевшая «Матушка-земля» Куртукова назвала нонсенсом успех SHAMAN
Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова рассказала, что считает нонсенсом успех коллеги Ярослава Дронова (SHAMAN).
Она отметила, что немногие артисты-народники смогли стать легендами и достичь таких высот, как SHAMAN. По словам артистки, это нонсенс для индустрии. При этом Куртукова заявила, что Дронову пришлось непросто на своем пути.
«Ярослав сам не раз рассказывал, как долго ему приходилось пробиваться. С народной музыкой очень тяжело начинать карьеру в шоу-бизнесе и тем более стать мегазвездой», — сказала артистка в разговоре с «Пятым каналом».
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что интерес к народной музыке в России возрождают популярные артисты, которые обращаются к подобному жанру. По его словам, народный жанр начинает набирать популярность благодаря певцу SHAMAN, передает «Радиоточка НСН».
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